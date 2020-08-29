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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بسرقة أموال من شقة صاحب مكتب سيارات بمصر القديمة

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:34 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن اليوم السبت، في القبض على شخص متهم بسرقة أموال من شقة صاحب مكتب سيارات بمصر القديمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة ضبط "مبلغ مالي، عتلة حديدية" بحوزة شخص بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي من شقة ملك صاحب مكتب سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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