بأسلوب المغافلة.. ضبط متهم بسرقة هواتف المواطنين فى المعصرة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن اليوم السبت، من القبض على عنصر إجرامي لسرقة هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة بالمعصرة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده ضبط شخص، "له معلومات جنائية" لممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة هواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم شرطة المعصرة بأسلوب "المغافلة".وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.