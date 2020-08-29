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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين البيئة وجامعة القاهرة لدعم مشروعات التكنولوجيا الصديقة للبيئة

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:39 م
تعاون بين البيئة
تعاون بين البيئة وجامعة القاهرة
أريج الجيار
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وقعت الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى صندوق حماية البيئة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بهدف تقديم الدعم والمساعدة فى تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وفقًا لرؤية مصر المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تقديم وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة الدعم المالى اللازم لمشروعات كلية الهندسة وتشجيع الابتكار فى مجال إنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وغيرها على أن يكون معيار اختيار المشروعات المستهدف تمويلها عائدًا بيئيًا واضحًا يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة فى مجال حماية البيئة.

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة البيئة لدعم المشروعات البيئية الرائدة وتكاملها مع خطة الدولة المصرية فى الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.

يتضمن البروتوكول إتاحة إمكانيات وموارد وزارة البيئة فى دعم وتنفيذ مشروعات كلية الهندسة بأفضل مستويات الصناعة لإنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتحويل أفكار الشباب المتميزة لمشروعات قابلة للتنفيذ من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث.

يذكر أن ذلك يأتى فى إطار قيام صندوق حماية البيئة بتحقيق أهدافه المنصوص عليها فى قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والتى منها تمويل المشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة التى تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية ومشروعات مكافحة التلوث طبقًا للأولويات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

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