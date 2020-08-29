مقتل مسجل خطر وإصابة اثنين وضبط ثالث أثناء سرقة منازل فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من إحباط محاولة إحباط تشكيل عصابى لسرقة عدد من المنازل وحظائر مواشي بمركز الوقف شمال قنا، مما أسفر عن مقتل لص مسجل خطر وإصابة 2 وضبط آخر حاول الهرب.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف، بتبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة و4 أشخاص من الخارجين عن القانون، أثناء محاولتهم اقتحام المنازل وحظائر المواشي بغرض السرقة، مما أسفر عن مصرع عنصر إجرامي وإصابة اثنين، وضبط آخر حاول الهرب.وأفاد مصدر أمني بالبحث الجنائي بأن التشكيل العصابي الذي استهدف المنازل من المسجلين خطر: عبدالناصر.ع، 30 عامًا، جرى نقله لمشرحة مستشفى الوقف، وإصابة اثنين هم مرعي.ع.ع، 32 عامًا، محمد.م.ع 34 وضبط آخر حاول الهرب وتمكنت قوات الشرطة والأهالي من ضبطه تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.‎