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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل مسجل خطر وإصابة اثنين وضبط ثالث أثناء سرقة منازل فى قنا

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:55 م
جثة
جثة
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من إحباط محاولة إحباط تشكيل عصابى لسرقة عدد من المنازل وحظائر مواشي بمركز الوقف شمال قنا، مما أسفر عن مقتل لص مسجل خطر وإصابة 2 وضبط آخر حاول الهرب.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف، بتبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة و4 أشخاص من الخارجين عن القانون، أثناء محاولتهم اقتحام المنازل وحظائر المواشي بغرض السرقة، مما أسفر عن مصرع عنصر إجرامي وإصابة اثنين، وضبط آخر حاول الهرب.

وأفاد مصدر أمني بالبحث الجنائي بأن التشكيل العصابي الذي استهدف المنازل من المسجلين خطر: عبدالناصر.ع، 30 عامًا، جرى نقله لمشرحة مستشفى الوقف، وإصابة اثنين هم مرعي.ع.ع، 32 عامًا، محمد.م.ع 34 وضبط آخر حاول الهرب وتمكنت قوات الشرطة والأهالي من ضبطه تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.‎

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