«إنسان ضل الطريق» يضع روشتة لمشاكل الشباب بـ 18 قصة حقيقية

"إنسان ضل الطريق"، كتاب للمؤلف الشاب مصطفي إبراهيم، يقدم من خلاله روشتة علاج للمشاكل التي يمر بها الإنسان، ربما تصل به للاكتئاب والكراهية واليأس، يستشهد الشاعر بقصص واقعية كللت بالنجاح رغم الصعوبات التي واجهتها."إنسان ضل الطريق" يضم 18 قصة واقعية، تشمل المشاكل التي يمر بها الإنسان خلال الفترات الحالية، ويضع في نهاية كل قصة علاجا، ومن أبرز عناوين القصص: قلوب في غرفة مظلمة، الهروب من الواقع، الوحدة، التوقيت، مشاعرك لن تبقيك حيا، ستلقي في البحر وحيدًا، كان منيرًا وانطفأ، دبل الورد، العشق والزنا، كالماس من الخارج ومن الداخل تراب، رسائل نمن الله، سرقة الأدوار، غائبون وفي القلب حاضرون، أبت إني أرى عرقًا في عيونك.يتناول الكتاب بين دفتيه التي تقع في 133 صفحة، مشاكل حياتية معاصرة، ويدعو إله التمسك بالإنسانية التي ضاعت وسط زحام الحياة وطغت الرأسمالية من وجهة نظر الكاتب.وأكد خلال مقدمة كتابه أن كل موضوع من الموضوعات التي كتبها هو رسالة إلى القراء، وفي نهاية كل موضوع عبرة وعظة، وأوضح أنه وضع الأسس السليمة التي يجب أن نتبعها لكي نسير علي النهج الصحيح مرة أخرى، ونستقيم ونستعيد جزءا من الإنسانية التي فقدناها خلال الحياة العملية التي أخذتنا حتي من أنفسنا.وتطرق الكتاب في قصة "قلوب في غرف مظلمة" داخل إلى أن الحب فقدناه بسبب انشغالنا عن بعضنا، وأن مواقع التواصل الاجتماعي سببت فجوة كبيرة بين بعضنا البعض وأصبحت القلوب خالية مظلمة حائرة لا يوجد فيها الحب ولا الشغف به، والجميع يبحث عنه ولم يجده، وأنه تم تزييف كل شيء حتي صلة الرحم زُيفت بسبب تلك الوسائل، فنحتاج إلي أن تتواصل القلوب ويكفينا زيفنا علي حد قوله في نهاية القصة مستشهدا ببعض الآيات الكريمة والأحاديث النبوية.تناول الكاتب الوحدة بشكل مختلف وأن الإنسان مهما انفرد بنفسه وعاش وحيدًا فإن الحياة ستسير ولا تقف عند وحدته، ولن ينال منها إلا وقف حياته هو واقتصارها عند زمن معين، ونادي في قصة "الوحدة" الشباب بالإندماج في المجتمع ومحاولة الجدية في تقديم ما يفيدهم ويفيد المجتمع، فإن الأمم تنهض بجهود أبنائها وخاصة الشباب الجاد.أما في فصل "التوقيت" فقال المؤلف أن السائد من الناس أن هناك أمنيات نتمناها تأتي في وقت قد زهدنا فيها، مثل الحب والنجاح والحصول علي وظيفة، أو ربما تأتي فرص ولكن في توقيت خطأ، ولكن الكاتب أرجع تلك الأشياء جميعا إلى القدر، وأن عامل الوقت هو الله الذي يتحكم فيه.واختتم المؤلف كتابه بعدة نصائح للشباب من خلال أحاديث النبي، إضافة إلى بعض الخواطر لأدباء وكتاب مصر.