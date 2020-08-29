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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:57 م
اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص، لاتهامهم بالتعدي على فتاة جنسيا داخل شقتها بمنطقة التجمع الثالث، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للكشف على المجني عليها لبيان صحة الواقعة من عدمها.

وأنكر المتهمون الثلاثة ارتكابهم الواقعة مدعين بأنه ادعاء كاذب لمحاولة حصول المدعية منهم على مبالغ مالية، وأوضح المتهمون بأنهم من عائلات مرموقة ومعروفة وتفاجأوا بادعاء المبلغة.

وأقرت المجني عليها بأنها تعيش بمفردها وعلى معرفة بأحد المتهمين "أحمد. ش" لكن لا توجد بينهما أي علاقة لمعرفتها بتعاطيه المواد المخدرة، ويوم الواقعة تفاجأت باقتحام المتهمين الثلاثة لشقتها وتعدوا عليها جنسيا ولاذوا بالفرار.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من فتاة بالتعدي جنسيا عليها واغتصابها داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم القبض على 3 أشخاص وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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