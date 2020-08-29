نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم محاضرات برمجة مجانية للأطفال

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، محاضرات مجانية لأبناء المهندسين لتعليم البرمجة، تبدأ يوم الثلاثاء المقبل عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت.وتعقد المحاضرات بالتعاون مع النادي العلمي المصري (ESC) لتقديم كورس مجاني للأطفال باسم PICToblox أون لاين، وتتضمن تعليم الطفل البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة ليستطيع الطفل تصميم وبرمجة لعبة بنفسه.ويشتمل الكورس على 4 محاضرات تتضمن تعريف الطفل البرمجة وكيفية تحميل البرنامج المستخدم وتعريف واجهة البرنامج، و( moments- actions – Programming blocks )، و( items – BACK ground sounds ) مع البدء بعمل مشروع.