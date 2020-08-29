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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عامل وسائق متهمين بسرقة «توك توك» تحت تهديد السلاح بالسلام

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:02 م
ضبط عامل
ضبط عامل
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نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم السبت، فى ضبط عامل وسائق بعد سرقتهما «توك توك» بالإكراه من صاحبه بالسلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط عامل وسائق، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما مركبة «توك توك» مستولى عليها من سائق آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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