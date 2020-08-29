تطوير محطات مياه الشرب بقرى المنيرة بالوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن الانتهاء من رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بقرية المنيرة.وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد المهندس مجدي الطماوي، الانتهاء من حفر بئر جوفي إضافي لخدمة محطة التنقية بقرية المنيرة وزيادة معدلات ضخ المياه لها، لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالقرية.وأضاف، أنه جرى تركيب محرك غاطس قدرة 200 حصان، لزيادة قدرة سحب المياه من البئر الجوفي بالمحطة لزيادة معدلات سحب المياه وضخها بشبكة مياه الشرب النقية لسكان القرية.ولفت إلى أن ما جرى من حفر بئر جوفي إضافي وتركيب محرك غاطس بقدرة كبيرة، وصلت المياه لجميع أحياء ومناطق القرية السكنية، بالإضافة إلى منطقة تقسيمات الشباب والامتداد العمراني الجديد.