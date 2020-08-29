الحديني يخوض تجربة قصيدة النثر بـ«ظل يرتسم علي المياه البعيدة»

يعكف الكاتب الشاب محمد الحديني علي وضع اللمسات النهائية٬ لديوانه الشعري الجديد "ظل يرتسم على المياه البعيدة" الذى ينتمي لشعر قصيدة النثر.وكشف "الحديني" الفائز بجائزة الدولة التشجيعية 2019، عن مجموعته القصصية القصيرة جدا "لا أحد هناك" لــ"الدستور" إلي أنه قد أنجز 46 قصيدة من الديوان.ومن إحدي هذه القصائد:الوقت يمر ولا نفادلحبيبات الرمل في الساعةوكأن أحدهم يقلبها خِلسةضوء برق مفاجيءأو ربما وميض فلاش كاميراعلى إثرهتتجمد الوجوهوتسكن الانفعالاتوتبزغ الطحالبفيخرج الحلزون من صدفتهويتسلق السور العالي الباردليلقي نظرة ساخرةعلى متاهة جهنميةملقى على عتبة بوابتهاسلاحف وأرانب تطلب الإذن بالخروجمن سيدٍ يراقب ويبتسم ولا يحتسب النقاط.