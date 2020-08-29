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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحديني يخوض تجربة قصيدة النثر بـ«ظل يرتسم علي المياه البعيدة»

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:51 م
الكاتب الشاب محمد
الكاتب الشاب محمد الحديني
نضال ممدوح
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يعكف الكاتب الشاب محمد الحديني علي وضع اللمسات النهائية٬ لديوانه الشعري الجديد "ظل يرتسم على المياه البعيدة" الذى ينتمي لشعر قصيدة النثر.

وكشف "الحديني" الفائز بجائزة الدولة التشجيعية 2019، عن مجموعته القصصية القصيرة جدا "لا أحد هناك" لــ"الدستور" إلي أنه قد أنجز 46 قصيدة من الديوان.

ومن إحدي هذه القصائد:
الوقت يمر ولا نفاد
لحبيبات الرمل في الساعة
وكأن أحدهم يقلبها خِلسة
ضوء برق مفاجيء
أو ربما وميض فلاش كاميرا
على إثره
تتجمد الوجوه
وتسكن الانفعالات
وتبزغ الطحالب
فيخرج الحلزون من صدفته
ويتسلق السور العالي البارد
ليلقي نظرة ساخرة
على متاهة جهنمية
ملقى على عتبة بوابتها
سلاحف وأرانب تطلب الإذن بالخروج
من سيدٍ يراقب ويبتسم ولا يحتسب النقاط.

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