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محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثتين لشخصين غرقا بمياه الرى فى بورسعيد

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:59 م
غريق
غريق
بورسعيد:شيماء رشاد
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عثر الأهالي ببورسعيد، اليوم السبت، على جثمانين لغريقين، حيث ورد بلاغ إلى جهاز الشرطة من أهالي منطقة ري ٦ بجنوب بورسعيد يفيد وجود اثنين غريقين بمياه البحيرة في ظروف غير معلومة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي صباح اليوم السبت من انتشال جثتين لرجل في العقد السادس من العمر والآخر شاب في العقد الثاني.

حضرت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل جثث كلا من المتوفيين: إبراهيم جمال العجمى ١٨ سنة، ومحمد شحاتة عبداللطيف ٥٥ سنة، إلى مستشفى السلام، والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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