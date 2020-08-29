الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

قررت الإمارات اليوم السبت إلغاء القانون الاتحادي حول مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه عقب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.وأصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، مرسومًا بقانون اتحادي، بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام.جاء القرار الجديد ضمن الجهود الإماراتيه لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وفقًا لوكالة "وام" الرسمية.وعقب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة، يمكن عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته، وفقًا للوكالة.كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والإتجار بها.