وزير التموين: أسعار اللحوم والدواجن لم ترتفع في مصر منذ 3 سنوات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته انتهت من اختبار جميع الخدمات ضمن خطة التحول الرقمي، وعملت على رفع كفاءة منظومة الدعم عبر التحول الرقمي.وأضاف المصيلحي، خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا في سلع استراتيجية أخرى مثل السكر والزيت، تكفي لشهور قادمة أيضا.وأكد، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي كبير من اللحوم والدواجن، السلعتان اللتان لم ترتفع أسعارهما على مدار 3 سنوات مضت، ما حقق الأمن الغذائي.ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.