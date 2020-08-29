القوى العاملة: مكاتب التمثيل العمالي تسهم بحصر العمالة الراغبة في العودة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن أنه في إطار جهود الدولة المصرية ومبادرة "نورت بلدك" التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص دمج العاملين المصريين المقررة عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، تسهم وزارة القوى العاملة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في حصر بيانات هذه العمالة، وذلك من خلال تعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين الراغبين في العودة.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة، أشار فيه الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلى أنه في إطار إسهامات الوزارة في حصر العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهاتكم والسفير القنصل العام لمصر بجدة بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية لتوفير سبل الدعم لاستيعاب تلك العمالة، وإعداد الوزارة الخطط اللازمة للتعامل مع العاملين المصريين المقررة عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم أو ممن يسجلون رغباتهم للعودة النهائية لمصر وبيانات التواصل الخاصة بهم والقطاعات والتخصصات العاملين بها بدولة الاعتماد، قام المكتب العمالي بتعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين كونها آلية معتمدة لقاعدة البيانات، وسيتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولًا بأول تمهيدًا ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات، وتوفير فرص عمل لهم طبقًا للمهن التي تمتهنها أو المهارات المتوافرة لديهم.