رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: مكاتب التمثيل العمالي تسهم بحصر العمالة الراغبة في العودة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:47 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن أنه في إطار جهود الدولة المصرية ومبادرة "نورت بلدك" التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص دمج  العاملين المصريين المقررة عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، تسهم وزارة القوى العاملة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في حصر بيانات هذه العمالة، وذلك من خلال تعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين الراغبين في العودة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة، أشار فيه الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلى أنه في إطار إسهامات الوزارة في حصر العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهاتكم والسفير القنصل العام لمصر بجدة بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية لتوفير سبل الدعم لاستيعاب تلك العمالة، وإعداد الوزارة الخطط اللازمة للتعامل مع العاملين المصريين المقررة عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم أو ممن يسجلون رغباتهم للعودة النهائية لمصر وبيانات التواصل الخاصة بهم والقطاعات والتخصصات العاملين بها بدولة الاعتماد، قام المكتب العمالي بتعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين كونها آلية معتمدة لقاعدة البيانات، وسيتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولًا بأول تمهيدًا ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات، وتوفير فرص عمل لهم طبقًا للمهن التي تمتهنها  أو المهارات المتوافرة لديهم.

موضوعات متعلقة

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

سعر الدولار اليوم السبت 29-8-2020 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
حسين عثمان
مصير معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
المزيد

الثقافة

ساقية الصاوي تستضيف الشاعرة أميرة البيلي.. اليوم

صلاح الراوى أوشك على الانتهاء من «صورة الخسيس فى الأدب الشعبى»

جاليري بيكاسو يحتفل بـ«خطوط سوداء» لـ ياسر نصر

«القومي لثقافة الطفل» يقدم 3 عروض للأطفال عبر يوتيوب.. اليوم