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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: المشروعات القومية حلم يجنى المصريين ثماره قريبًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:49 م
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

واتفق أيمن أبوالعلا، خلال بيان له، مع ما ذكره الرئيس السيسي بشأن المحاولات الدائمة للتشكيك في المشروعات القومية التي تبنيها الدولة، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والبناء والتنمية ولا تنظر للوراء.

وقال النائب: "لن يهمنا ما يسوقه الإعلام الكاره لمصر من محاولات للنيل من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بفضل سياسات الدولة الناجحة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأبواق الإعلامية الإخوانية هدفها إثارة الفتنة ضد الدولة واستقرارها".

وأكد أبوالعلا، أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها في كل ربوع مصر حلم لكل المصريين بدأ يتحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات سيجني ثمارها كل الشعب المصري في القريب العاجل.

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