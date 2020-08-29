نوال الزغبي بإطلالة «مبهرة» على إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نوال الزغبي بإطلالة صباحية جذابة، مرتدية توب باللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة بسيطة لشعرها، ولم تضع أي مستحضرات تجميل، وعلقت عليها قائلة: "بونجور"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، وإلهامى دهيمة.