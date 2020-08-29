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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. «الأرثوذكسية» تحتفل بعيد استشهاد 30 ألف مسيحي

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:42 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت؛ بعيد استشهاد 30 ألف بالاسكندرية.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم تذكار شهادة ثلاثين ألف مسيحي بمدينة الإسكندرية، وذلك أنه بعد أن نفي الملك مرقيانوس البابا ديسقورس إلى جزيرة غاغرا وعين بروتاريوس بطريركا عوضًا عنه.

وأضاف: فرفض أساقفة مصر الاشتراك معه، وعقدوا مجمعًا ضده وضد مجمع خلقيدونية ورسالة لاون هذه الرسالة التي أرسلها أسقف روما "لاون" إلى مجمع خلقيدونية ومن مضمونها "حقًا يأتي المسيح الاثنان الإله والإنسان؛ الأول يبهر بالمعجزات والثاني ملقي للإهانات"، ولهذا حرمها الأرثوذكس علي مجمع خلقيدونية، كما حرم البابا ديسقورس أيضًا بدعة أوطاخي.

وتابع: فاغتاظ بروتاريوس وهجم بقوات الحكومة علي الأديرة والكنائس ونهبها، ثم استولي علي أوقافها فأصبح ذا ثروة كبيرة ومال وافر فانقض عليه اللصوص ليلًا وقتلوه وسلبوا ما وجدوه معه.

مضيفًا: فأرسل أصحابه إلى الملك قائلين: "إن أصحاب ديسقورس هم الذين قتلوا البطريرك الذي عينة الملك"، فغضب وأرسل عددًا كبيرًا من الجنود فقتلوا نحو ثلاثين ألف مسيحي.

وواصل: وعلى أثر ذلك مات مرقيانوس وجلس لاون الكبير فانتهز أساقفة مصر هذه الفرصة، ورسموا الأب تيموثاوس بطريركًا علي الإسكندرية وفي الحال جمع مجمعًا وحرم المجمع الخلقدوني فأعلم الهراطقة الملك قائلين: "إن الذين قتلوا بروتاريوس رسموا لهم بطريركًا بدون أمر الملك"، فغضب ونفاه هو وأخاه أناطوليوس إلى جزيرة غاغرا؛ مضيفًا: فلبث هناك سبع سنوات إلى أن أعاده الملك لاون الصغير، فاتحد مع الأب بطرس الأنطاكي، وعقد مجمعًا في العاصمة مؤلفًا من خمسمائة أسقف، وحكم برفض أعمال مجمع خلقيدونية، وأقر التعليم بوحدة السيد المسيح الطبيعية.

وتابع: ورفع تقريرًا بذلك إلى الملك فقبله، وأصدر منشورًا بوجوب التمسك به دون غيره، وبذلك اتحدت كراسي الإسكندرية والقسطنطينية وأنطاكية وأورشليم معًا زمانًا طويلًا.

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