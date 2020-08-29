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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لنقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة بأسيوط

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:31 ص
حملة لنقل الباعة
حملة لنقل الباعة
محمد أبوشادي
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكثيف حملات إزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بالمراكز والأحياء مراعاة للبعد الاجتماعى لهم وتسهيلا لحركة المرور ومنع الاختناقات المرورية بالشوارع والميادين موجها قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتنظيم حملات يومية بالتنسيق مع إدارتي المرور وشرطة المرافق.

وترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع رياض وتفرعاته بحى شرق أسيوط رافقه خلالها أسامة أنور نائب رئيس حى شرق ومسئولى شركة المرافق والمرور وتم خلالها رفع كافة الإشغالات والتعديات على الشارع وتم نقل وتوجيه الباعة الجائلين إلى السوق المركزي للمحافظة بمنطقة الحمراء للحصول على محلات تجارية بأسعار مخفضة وتخفيف الازدحام عن الشوارع والميادين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين وحل الاختناقات المرورية بالتنسيق مع ادارة المرور وشرطة المرافق فضلا عن التنسيق مع ادارة البيئة بالمحافظة لتحرير محاضر للمحلات المخالفة والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظًا على حياة المواطنين.

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