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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميرة سعيد تبدأ بروفات حفلها على «تيك توك»

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:49 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
حسن أمين
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تجري المطربة المغربية سميرة سعيد عددا من البروفات الغنائية خلال الأيام الحالية، وذلك استعدادًا لإحياء حفل غنائي عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تحيي "الديفا" الحفل يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "Tik Tok" لأول مرة في مسيرتها الفنية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتكثف سميرة سعيد بروفاتها على أحدث أغنياتها المقرر طرحها وغنائها لأول مرة خلال الحفل، والتي تحمل اسم "قط وفار"، والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي عبدالحميد الحباك والملحن إيهاب عبدالواحد والموزع الموسيقي النابلسي.

وتواصل سميرة سعيد تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد الذي تعود به لجمهورها بعد غياب 5 أعوام منذ طرح آخر ألبوماتها "عايزة أعيش"، والذي طرح في عام 2015 وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

وكانت آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي طرح في شهر رمضان الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى.

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