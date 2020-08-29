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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 مواقع جديدة لـ«منافذ الخير» بالشروق

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:44 م
جهاز مدينة الشرق
جهاز مدينة الشرق
محمد إبراهيم
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قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشرق، إنه جارٍ تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع "منافذ الخير" بمدينة الشروق، لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، موضحًا أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع الجديدة بين من انطبقت عليهم الشروط والبالغ عددهم 110 متقدمين، وتم اختيار 7 متقدمين رئيسيين، بالإضافة إلى 7 احتياطيين، وإتاحة المواقع الجديدة للعارضين بمقابل رمزي.
وأضاف الغيطي، في بيان، أن الأنشطة التي سيتم تشغيلها بالمواقع الجديدة تشمل (خضروات وفاكهة)، تحقيقًا لرغبات المواطنين في إتاحة هذه الأنشطة لتحقيق التوازن السعري لأهم السلع الغذائية بالمدينة.

وأشار إلى أن "منافذ الخير" يعد أول سوق بالمدينة تهدف لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتهدف لإتاحة فرص عمل وكبديل دائم للباعة الجائلين ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق، لافتًا إلى أن موقع المشروع بجوار منطقة إسكان الشباب 63م2على مساحة (2000م2) ويضم عدد(80) باكية بأنشطة (خضروات، فاكهة، أسماك، دواجن، عطارة، أدوات منزلية)، بجانب ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2).

وأكد رئيس الجهاز أنه تم التنسيق مع العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع وفي حال رفع الأسعار، والمغالاة، يتم الاستبعاد، وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ.
7 مواقع جديدة لـ«منافذ الخير» بالشروق
7 مواقع جديدة لـ«منافذ الخير» بالشروق

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