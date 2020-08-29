وزير التموين: «السيسى لديه رؤية ثاقبة لمفهوم الأمن الغذائى»

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للأمن الغذائي في مصر، معلقًا: "السيسي لديه رؤية ثاقبة لمفهوم الأمن الغذائي".وأضاف المصيلحي، خلال كلمته أثناء افتتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل وثيق ولحظي كل ما يحدث في وزارة التموين.وأكد وزير التموين أنه لأول مرة لدينا احتياطي استراتيجي من القمح لمدة 6 أشهر، وإضافة 6000 منفذ توزيع ضمن مشروع جمعيتي.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.