سقوط عصابة سرقة الشقق فى سوهاج

نجح أمن سوهاج في إعادة مسروقات وضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقة الشقق السكنية.وتبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الشقة الخاصة به عقب عودته من السفر.وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم - لأحدهما معلومات جنائية).وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعتـرفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الشقق السكنية والتصرف في المسروقات ببيعها لدى عملائهما واقتسام حصيلتها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وهي عبارة عن (أجهز وأدوات منزلية مختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.