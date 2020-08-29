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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تواصل ضرباتها الأمنية ضد تجار المخدرات فى المحافظات

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:37 ص
رجال الأمن
رجال الأمن
مريم جبل و عمرو المزيدى
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واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الحاسمة ضد المتاجرين في المواد المخدرة على مدار الساعة في كافة المحافظات.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط "6 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 650 جراما - 199 قرصا لمخدر لعقار التامول- 4 قطع لمخدر الأفيون وزنت 200 جرام- ميزان حساس- 3 قطع سلاح أبيض (مطواة)، مقص، كتر- هاتف محمول" بحوزة شخصين بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

وضبط عدد قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط 12 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1،250 كيلوجرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى، بحوزة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وضبط 3 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالي – هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.
وضبط "4 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلوجراما- مبلغ مالى– هاتف محمول" بحوزة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.

وضبط "40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات– مبلغ مالى– هاتف محمول" بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وضبط 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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