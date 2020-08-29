رفع 57 ألف طن قمامة لتحقيق «حلم أهالى منوف» بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدأ العمل في رفع تراكمات القمامة بجبل منوف "مقلب منوف العمومي"، الذي يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة خلال عام 2020.وأكد محافظ المنوفية، في بيان، أن العمل جارٍ على قدم وساق وفق منظومة متكاملة لرفع كل المخلفات المتراكمة بالمقلب، مشددًا بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان سرعة الانتهاء منه لتحقيق حلم أهالي مدينة منوف منذ أعوام سابقة.جدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وأعلن عن إزالة جميع تراكمات القمامة القديمة الموجودة وإعادة تطوير 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا، وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومي، ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين ببركة السبع وتلا، وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.