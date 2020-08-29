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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متعافى من كورونا يبعث رسالة لمدير مستشفى الداخلة العام

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:53 م
أشرف ربوح
أشرف ربوح
محمد مهدي
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بعث أشرف ربوح، مدير مدرسة الفتح بمركز الداخلة، رسالة شكر وامتنان للدكتور محمد رشاد، مدير مستشفى الداخلة العام، والدكتور حسين سفينة، استشاري أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمستشفى، وطاقم التمريض أيضا، على ما يقومون به من جهد وتعب والعمل على راحة وتخفيف آلام المريض، خاصة مرضى كورونا.

وأكد ربوح، أن الأيام القليلة الماضية شهدت خروج عدد كبير من مستشفى الداخلة العام بعد تعافيهم تماما وخضوعهم للعزل المنزلي بعد تحسن حالتهم بنسبة كبيرة.

وقال أسامة أحمد، أحد أبناء مركز الداخلة، إن الدكتور محمد رشاد، مدير مستشفى الداخلة العام، يعامل المرضى معاملة حسنة، ودائما مبتسم للجميع، ويعطي المريض أملا في الحياة مرة أخرى ويجبر بخاطر الكبير والصغير والشيوخ.

وأضاف أسامة: "أن أمي كانت محتجزة في مستشفى الداخلة منذ أيام بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعد إرادة الله عز وجل، وبدعوات الجميع تعافت أمي من هذا الوباء الذي يهدد الكبير والصغير بالموت المفاجئ".

وأشاد أسامة، بحجم المسئولية التي يتحملها الأطباء وطاقم التمريض من تعب ومشقة في مواجهة هذا الوباء وتعرضهم للخطر الدائم الذي يتعرضون له، ورغم ذلك لم يتخاذلوا لحظة واحدة عن أداء واجبهم بكل أمانة واقتدار.

واختتم أسامة، حديثه قائلا: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه" صدق رسولنا الكريم.
أشرف ربوح
أشرف ربوح

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