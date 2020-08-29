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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استنفار تركى على طول طريق اللاذقية حلب الدولى عقب ليلة دامية

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:28 م
القوات التركية
القوات التركية
مروة عنبر
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عقب الهجوم المسلح على مواقع القوات التركية فى قرية سلة الزهور جنوب جسر الشغور، شهدت المنطقة استنفارا من قبل تلك القوات على طول طريق اللاذقية حلب الدولي، انطلاقا من نقطة اشتبرق وصولا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي.

كان المرصد السوري ذكر، أمس الجمعة، مقتل مواطن من أبناء قرية تل حمكي في ريف إدلب الغربي، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب النقطة التركية بقرية سلة الزهور.

ووقعت إصابات في صفوف عناصر فيلق الشام حراس النقطة التركية، جراء الهجوم المسلح على النقطة التركية، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين جراء الرصاص العشوائي من الجنود الأتراك، أثناء استهدافهم المسلحين.

وانفجرت سيارة مفخخة على الطريق في محيط قرية سلة الزهور قرب إحدى النقاط العسكرية التركية، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، حيث يعتقد أن طائرة استطلاع استهدفت السيارة قبل وصولها إلى النقطة التركية.

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