رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة التموين تضبط 50 طن أرز تمويني «مسوس» بالقاهرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:33 ص
أرز
أرز
مريم جبل و عمرو المزيدى
طباعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

جاء أبرز تلك الضبطيات بضبط (703 أطنان أقماح محلية مستلزمات إنتاج دون مستندات ومجهولة المصدر وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى؛ لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"- 52،550 طن سيمولين يستخدم فى تصنيع المكرونة منتج نهائى غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس") تمهيدًا لطرحها للبيع لشركات إنتاج المكرونة بغرض الغش والتدليس، بحوزة مالك مطحن تابع لإحدى الشركات دون ترخيص بدائرة مركز شرطة أخميم (بمحافظة سوهاج).

وضبط (50 طن أرز تموينى مدعم رفيع الحبة غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها، واحتواؤه على حشرات حية وميتة "سوس") تمهيدًا لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية، بحوزة أمين عهدة (فرع جملة شونة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة).

وضبط (8،753 طن "جلود دواجن- دهون حيوانية- مقطعات لحوم" دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) تمهيدًا لإدخالها فى عمليات التصنيع بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم بدائرة قسم شرطة جنوب أول (بمحافظة بورسعيد).

وضبط (2،250 طن "أسماك مدخنة" دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفي حالة سيولة تامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).

وضبط (35400 عبوة سلع غذائية "تونة- حلاوة طحينية- طحينة" دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«محور المحمودية».. أبرز المعلومات عن أكبر مشروع قومى فى الإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
حسين عثمان
مصير معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
المزيد

الثقافة

ساقية الصاوي تستضيف الشاعرة أميرة البيلي.. اليوم

صلاح الراوى أوشك على الانتهاء من «صورة الخسيس فى الأدب الشعبى»

جاليري بيكاسو يحتفل بـ«خطوط سوداء» لـ ياسر نصر

«القومي لثقافة الطفل» يقدم 3 عروض للأطفال عبر يوتيوب.. اليوم