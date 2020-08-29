شرطة التموين تضبط 50 طن أرز تمويني «مسوس» بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".جاء أبرز تلك الضبطيات بضبط (703 أطنان أقماح محلية مستلزمات إنتاج دون مستندات ومجهولة المصدر وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى؛ لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"- 52،550 طن سيمولين يستخدم فى تصنيع المكرونة منتج نهائى غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس") تمهيدًا لطرحها للبيع لشركات إنتاج المكرونة بغرض الغش والتدليس، بحوزة مالك مطحن تابع لإحدى الشركات دون ترخيص بدائرة مركز شرطة أخميم (بمحافظة سوهاج).وضبط (50 طن أرز تموينى مدعم رفيع الحبة غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها، واحتواؤه على حشرات حية وميتة "سوس") تمهيدًا لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية، بحوزة أمين عهدة (فرع جملة شونة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة).وضبط (8،753 طن "جلود دواجن- دهون حيوانية- مقطعات لحوم" دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) تمهيدًا لإدخالها فى عمليات التصنيع بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم بدائرة قسم شرطة جنوب أول (بمحافظة بورسعيد).وضبط (2،250 طن "أسماك مدخنة" دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفي حالة سيولة تامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).وضبط (35400 عبوة سلع غذائية "تونة- حلاوة طحينية- طحينة" دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.