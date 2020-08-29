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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كليتشدار أوغلو: لا أمان لليرة في وجود «أردوغان»

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:40 ص
كمال كليتشدار
كمال كليتشدار
أبوزيد على
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يواصل كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، انتقاداته لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب انخفاض قيمة الليرة لمستويات قياسية، قائلًا: "لا أمان لليرة في حكومة أردوغان".

وأوضح "أوغلو"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، أن الدين الخارجي لتركيا، المقرر سداده خلال 12 شهرًا المقبلة، ارتفع إلى 171.4 مليار ليرة تركية بنهاية شهر يونيو الماضي، وفقًا لما أوردته قناة «العربية».

وأضاف: "فقط في أغسطس وبسبب انخفاض قيمة الليرة زادت تكلفة هذا الدين للناس بمقدار 70 مليار ليرة، وفي الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري تم دفع 53.7 مليار ليرة من الموازنة لسد عجز نظام الضمان الاجتماعي، وفي الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري تم دفع فوائد إجمالية بقيمة 79.9 مليار ليرة".

وأشار كيلتشدار أوغلو إلى أنّ "العجز في ميزانية العام الحالي بلغ في الأشهر الـ7 الماضية 139.2 مليار ليرة، هذا المبلغ هو أعلى عجز في الموازنة في تاريخ الجمهورية التركية حتى الآن".

وارتفعت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع في البنوك إلى 53.6%، ووفقًا لزعيم المعارضة فإنه لا توجد ثقة في الليرة التركية، موضحًا: "العملات الأجنبية والذهب في خزينة البنك المركزي لا يمكن أن تفي ديونه، صافي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي هو 37.8 مليار دولار، والمؤلم أكثر أنه لا أمان لليرة التركية في حكومة أردوغان، لأنه في تركيا أخذوا ديونًا بالدولار حتى من المواطنين.. إلى أين وصلت تركيا".

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