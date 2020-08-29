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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 2.4 مليون جنيه للعمال.. وتعيين 44 شابًا بجنوب سيناء

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:46 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 44 شابًا، منهم اثنان من ذوى القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 170 شابًا.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف 22 ألف جنيه لـ11 عاملًا منحة مولود، و12 ألف جنيه لـ 4 عمال منحة زواج، وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتم تسجيل  103 عمال جدد بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ليصل إجمالى المسجلين إلى 4284 عاملًا، فضلًا عن صرف منحة عيدي الفطر المبارك والعمال لـ 2458 عاملًا بإجمالي 2 مليون و426 ألفًا و500 جنيه للعاملين المسجلين بالوحدة.
 
وأشار أشرف علم الدين مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات يوليو الماضي إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 24 ترخيصًا للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 223 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
كما تلقت المديرية  44 شكوى عمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكوى منهم، وتمت تسوية شكوى واحدة، و34  شكوى ما زالت تحت البحث.
وقامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في  800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

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