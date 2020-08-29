ضبط 1248 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 703 أطنان أقماح محلية مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"- 52.550 طن سيمولين يستخدم في تصنيع المكرونة منتج نهائى غير صالح للاستهلاك الآدمى لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" تمهيدًا لطرحها للبيع لشركات إنتاج المكرونة بغرض الغش والتدليس، بحوزة مالك مطحن تابع لإحدى الشركات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.ونجحت جهود شرطة التموين في ضبط 50 طن أرز تموينى مدعم رفيع الحبة غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" تمهيدًا لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية، بحوزة أمين عهدة فرع جملة شونة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.وتمكنت شرطة التموين من ضبط 8،753 طن "جلود دواجن - دهون حيوانية - مقطعات لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لإدخالها فى عمليات التصنيع بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم بدائرة قسم شرطة جنوب أول بمحافظة بورسعيد.ونجحت شرطة التموين في ضبط 2.250 طن "أسماك مدخنة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفى حالة سيولة تامةتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 35400 عبوة سلع غذائية "تونة - حلاوة طحينية - طحينة" بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.