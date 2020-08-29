السجون تسمح لـ7 نزلاء بزيارة زوجاتهم السجينات

في لفتة إنسانية، استجاب قطاع السجون لـ7 من نزلاء سجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم من نزيلات سجن القناطر نساء، وذلك استمرارًا لسياسة وزارة الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.واستجاب قطاع السجون الالتماس المقدم من 7 نزلاء بسجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء وتمت الزيارة بسجن القناطر رجال، وذلك مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة بينهم.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.