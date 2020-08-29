رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجون تسمح لـ7 نزلاء بزيارة زوجاتهم السجينات

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:27 ص
زيارة للنزلاء
زيارة للنزلاء
مريم جبل و عمرو المزيدى
طباعة
في لفتة إنسانية، استجاب قطاع السجون لـ7 من نزلاء سجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم من نزيلات سجن القناطر نساء، وذلك استمرارًا لسياسة وزارة الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.

واستجاب قطاع السجون الالتماس المقدم من 7 نزلاء بسجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء وتمت الزيارة بسجن القناطر رجال، وذلك مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة بينهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

غرق طفل في حمام سباحة فندق بالغردقة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

ساقية الصاوي تستضيف الشاعرة أميرة البيلي.. اليوم

صلاح الراوى أوشك على الانتهاء من «صورة الخسيس فى الأدب الشعبى»

جاليري بيكاسو يحتفل بـ«خطوط سوداء» لـ ياسر نصر

«القومي لثقافة الطفل» يقدم 3 عروض للأطفال عبر يوتيوب.. اليوم