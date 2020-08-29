«إسماعيلية أحلى» مبادرة تطلقها مدينة القصاصين

تابع اللواء أشرف بهجت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، يرافقه المحاسب محمد عبدالمنعم نائب رئيس المركز والمدينة، مبادرة "إسماعيلية أحلى" مع الفنان التشكيلي رائد جلال منسق عام الحملة، وسماح عبد العزيز المسئول التنظيمي والإشراف ومجموعة شباب المبادرة بالقصاصين؛ للظهور بالمدينة بأحلى صورها والظهور أيضا بالمظهر الحضاري.وفي سياق متصل أكد اللواء أشرف بهجت رئيس المركز والمدينة، استمرار أعمال المبادرة في ميادين المدينة ومداخلها ومخارجها حتى نصل بالمظهر الحضاري إلى مستوى أفضل حتى ينال رضا المواطنين.