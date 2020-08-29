رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جمال شرقى.. 3 فنانات غيرن معايير الأنوثة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:34 ص
تارا عماد
تارا عماد
غادة موسى
طباعة
رسخت فى أذهاننا مجموعة ضيقة من معايير الجمال، مما تسبب في حلقة مفرغة نرى فيها ميزاتنا على أنها أقل جمالًا، وشكلت وسائل الإعلام تصورا خاطئا لما يعنيه لفظ "جميلة"،والحقيقة أن سماتنا العربية هدية ورثناها عن أسلافنا، فهناك فنانات أثرن فى الذوق العام دون أن يشعرن، ما جعلنا نرى الجمال من وجهة نظر أخرى، وليس الشعر الأصفر والعيون الخضراء، والبشرة ناصعة البياض.
روبى
روبى
روبى
فنانة مكتملة، تمتلك جمالا فرعونيا من طراز خاص، بشرة ذات ملامح حادة، رقيقة وأنثوية فى نفس ذات الوقت، وعينان مقوستان، وجسدا منحوتا، ما ظهر فى أحدث صور لها مع شاب على الشاطىء، والجميع أعجب بنحافة قدميها التى باتت ظاهرة فى الصور.

دائما ماتلفت الأنظار فى أى مناسبة، لأنها تتبع روتينا خاصا بها، أزيائها خاصة، لايهمها أراء الأخرين، ارتدت بيجامة، وكاش مايوه بالأبيض والأسود.
تارا عماد
تارا عماد


تارا عماد
تستحق أن تكون موديلا للإعلانات، معالمها الأنثوية، وجسدها النحيف الطويل، خفة دمها، ساعدها على أن تثبت نفسها فى ذلك المجال، وتمت الإستعانة بها من أجل جلسات تصوير بفساتين زفاف أنيقة، وتختار دائما الإطلالات الكلاسيكية من أجل إظهار جمال قوامها، وتسريحات شعرها المختلفة.

تارا هى مثال حى بأن الجمال ليس عرفًا ثقافيًا، بل هو مجرد مسألة صورة ذاتية وتصور للذات، سيبقى الجمال إلى الأبد موضوعًا شخصيًا، أنت تحدد كيف تكون جميلا بالطريقة التى تريدها.
كارمن بصيص
كارمن بصيص

كارمن بصيص
تمتلك كارمن شعر كثيف داكن، ملامح جريئة، لاتهتم بمستحضرات التجميل، أثارت الجدل مؤخرا فى مسلسل عروس بيروت، وصرحت فى لقاءات صحفية أنها لن تغير شكلها من أجل لعب دورا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتحم شقتها وجردها من ملابسها.. حبس متهم بهتك عرض سورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

القبض على متهم جديد في جريمة «فيرمونت»

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

ساقية الصاوي تستضيف الشاعرة أميرة البيلي.. اليوم

صلاح الراوى أوشك على الانتهاء من «صورة الخسيس فى الأدب الشعبى»

جاليري بيكاسو يحتفل بـ«خطوط سوداء» لـ ياسر نصر

«القومي لثقافة الطفل» يقدم 3 عروض للأطفال عبر يوتيوب.. اليوم