جمال شرقى.. 3 فنانات غيرن معايير الأنوثة

رسخت فى أذهاننا مجموعة ضيقة من معايير الجمال، مما تسبب في حلقة مفرغة نرى فيها ميزاتنا على أنها أقل جمالًا، وشكلت وسائل الإعلام تصورا خاطئا لما يعنيه لفظ "جميلة"،والحقيقة أن سماتنا العربية هدية ورثناها عن أسلافنا، فهناك فنانات أثرن فى الذوق العام دون أن يشعرن، ما جعلنا نرى الجمال من وجهة نظر أخرى، وليس الشعر الأصفر والعيون الخضراء، والبشرة ناصعة البياض.

روبى

روبى

فنانة مكتملة، تمتلك جمالا فرعونيا من طراز خاص، بشرة ذات ملامح حادة، رقيقة وأنثوية فى نفس ذات الوقت، وعينان مقوستان، وجسدا منحوتا، ما ظهر فى أحدث صور لها مع شاب على الشاطىء، والجميع أعجب بنحافة قدميها التى باتت ظاهرة فى الصور.



دائما ماتلفت الأنظار فى أى مناسبة، لأنها تتبع روتينا خاصا بها، أزيائها خاصة، لايهمها أراء الأخرين، ارتدت بيجامة، وكاش مايوه بالأبيض والأسود. فنانة مكتملة، تمتلك جمالا فرعونيا من طراز خاص، بشرة ذات ملامح حادة، رقيقة وأنثوية فى نفس ذات الوقت، وعينان مقوستان، وجسدا منحوتا، ما ظهر فى أحدث صور لها مع شاب على الشاطىء، والجميع أعجب بنحافة قدميها التى باتت ظاهرة فى الصور.دائما ماتلفت الأنظار فى أى مناسبة، لأنها تتبع روتينا خاصا بها، أزيائها خاصة، لايهمها أراء الأخرين، ارتدت بيجامة، وكاش مايوه بالأبيض والأسود.

تارا عماد





تارا عماد

تستحق أن تكون موديلا للإعلانات، معالمها الأنثوية، وجسدها النحيف الطويل، خفة دمها، ساعدها على أن تثبت نفسها فى ذلك المجال، وتمت الإستعانة بها من أجل جلسات تصوير بفساتين زفاف أنيقة، وتختار دائما الإطلالات الكلاسيكية من أجل إظهار جمال قوامها، وتسريحات شعرها المختلفة.



تارا هى مثال حى بأن الجمال ليس عرفًا ثقافيًا، بل هو مجرد مسألة صورة ذاتية وتصور للذات، سيبقى الجمال إلى الأبد موضوعًا شخصيًا، أنت تحدد كيف تكون جميلا بالطريقة التى تريدها. تستحق أن تكون موديلا للإعلانات، معالمها الأنثوية، وجسدها النحيف الطويل، خفة دمها، ساعدها على أن تثبت نفسها فى ذلك المجال، وتمت الإستعانة بها من أجل جلسات تصوير بفساتين زفاف أنيقة، وتختار دائما الإطلالات الكلاسيكية من أجل إظهار جمال قوامها، وتسريحات شعرها المختلفة.تارا هى مثال حى بأن الجمال ليس عرفًا ثقافيًا، بل هو مجرد مسألة صورة ذاتية وتصور للذات، سيبقى الجمال إلى الأبد موضوعًا شخصيًا، أنت تحدد كيف تكون جميلا بالطريقة التى تريدها.

كارمن بصيص