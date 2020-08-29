سالمينا الثقافي يناقش رواية «أفاعي الرفاعي».. الليلة

ينظم صالون سالمينا الثقافي، حفلًا لمناقشة رواية "أفاعي الرفاعي" للكاتب الدكتور حسام الدين الشحات، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، في مقر الصالون بمدينة نصر، برج سانت فاتيما، ويناقش الرواية الدكتور ياسر ثابت، والدكتور محمد سمير رجب.ويشارك في الندوة ضيف الشرف السفير محمد العشماوي، الشاعر هشام العربي، والكاتبة نهال القويسني، ونخبة من كُتاب الفؤاد للنشر والتوزيع، إيهاب الحضري، محمود إمام، وليد نبيه، هاني صبحي."أفاعي الرفاعي" رواية خيالية تحمل في طياتها بعض الألغاز، لا تفهم أحداثها من أول مرة قراءة بل تحتاج المزيد حتى تفهم أحداثها، فتدور أحداث الرواية حول رفاعي الذي يقوم بمهنة الحاوي الذي يخرج الثعابين من الأماكن بكلمات لا يفهمها سواه فتستجيب له وتخرج من جحورها ملبية ندائه، وهو في الخمسين من عمره، فتسرد الرواية قصصه ويصاحبها شيئًا من الخيال.