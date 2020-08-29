بلاغ جديد يتهم الإخواني حمزة زوبع بالعمالة والتحريض ضد الدولة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18772 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الإخواني الهارب حمزة زوبع والمذيع بقناة «مكملين» الإخوانية الإرهابية والتي يمتلكها الهارب أيمن نور، بالعمالة لجهات أجنبية خارجية معادية لمصر والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قيادات الدولة، كما اتهمه بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الوضع الداخلي في مصر؛ لإثارة الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.وأضاف محمود في بلاغه، أن الهارب حمزة زوبع والذي يعد من القيادات المحرضة على العنف ضد مصر من الجماعة الإخوانية الإرهابية استغل برنامجه المشبوه للتحريض على الجيش والشرطة المصرية وبث فيديوهات مفبركة لإثارة الرأى العام تنفيذا للأوامر التي يتلقاها من جهات خارجية معادية لمصر ومن قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابي الدولي، وأنه رغم صدور العديد من الأحكام ضده للتحريض ضد مصر ومطلوب القبض عليه ومدرج على قائمة النشرة الحمراء، إلا أنه لم يرتدع ومازال يرتكب جرائم وبصفة يومية ضد الدولة المصرية والمصريين، مشيرا إلى أن الهارب زوبع يعقد اجتماعات تنظيمية بصفة دائمة للقيادات الإرهابية الهاربة للخارج للتخطيط والتآمر لإسقاط الدولة المصرية، ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وإثارة الفوضى والقلاقل في الشارع المصري وترويع المصريين.وتابع محمود: أن زوبع خائن لوطنه وبلده لعمالته وتخابره مع أجهزة مخابراتية خارجية وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية لاستهداف مؤسسات الدولة المصرية ولذلك وجب عقابه.وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم حمزة زوبع على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.