إصابة رئيس بلدية تابع لحزب أردوغان بكورونا
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:29 ص
مروة عنبرطباعة
أعلن رئيس بلدية نيغدا التركية عن حزب العدالة والتنمية، إميره أوزدمير، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال أوزدمير، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لسوء الحظ، ظهرت نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي أجريته في المستشفى بعد تعرضي للإجهاد، وجاءت النتيجة إيجابية".
وأكد أوزدمير أن وضعه الصحى الحالى مستقر، متابعا: "سأكون في الحجر الصحي لفترة مع عائلتي، لا تنسوني في دعائكم، واتبعوا التحذيرات مع خالص دعائي بالالتقاء ونحن على ما يرام"، وفقا لما نقله موقع «تركيا الآن».
وقال أوزدمير، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لسوء الحظ، ظهرت نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي أجريته في المستشفى بعد تعرضي للإجهاد، وجاءت النتيجة إيجابية".
وأكد أوزدمير أن وضعه الصحى الحالى مستقر، متابعا: "سأكون في الحجر الصحي لفترة مع عائلتي، لا تنسوني في دعائكم، واتبعوا التحذيرات مع خالص دعائي بالالتقاء ونحن على ما يرام"، وفقا لما نقله موقع «تركيا الآن».