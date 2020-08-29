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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:24 م
دقيق بلدي مدعم
دقيق بلدي مدعم
نرمين محمود الدهان
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شنت مديرية تموين الفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثاني وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق.

تم ضبط سيارة محملة بعدد "140" شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، بإجمالي الكمية 7 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر ضد مهرب الدقيق بعد مطاردة قوية مع رجال الرقابة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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