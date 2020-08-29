ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية تموين الفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثاني وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق.تم ضبط سيارة محملة بعدد "140" شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، بإجمالي الكمية 7 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر ضد مهرب الدقيق بعد مطاردة قوية مع رجال الرقابة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.