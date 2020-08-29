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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 عسكريين لبنانيين في هجوم بقنبلة على الحدود السورية

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:43 ص
عسكريين لبنانيين
عسكريين لبنانيين
وكالات
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أصيب أربعة عسكريين لبنانيين جراء إلقاء قنبلة على دورية للجيش، فجر اليوم السبت، عند الحدود اللبنانية السورية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، أن دورية للجيش تعرضت عند الواحدة والنصف من فجر اليوم لإلقاء قنبلة يدوية في منطقة المحفورة خراج بلدة عيحا قضاء راشيا الوادي.

وأشارت إلى أن مهربين اصطدموا بكمين للجيش فألقى أحدهم قنبلة يدوية هجومية تسببت بجرح أربعة عسكريين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وطبقا للوكالة، ألقت قوات الجيش القبض على منفذ الهجوم وتم التحقيق معه ومعرفة خلفيات نقل السلاح وتهريبه والضالعين به بين لبنان وسوريا.

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