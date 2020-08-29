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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عاشوراء».. خير الأيام صوما ويكفر ذنوب سنة ماضية

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:04 م
عاشوراء
عاشوراء
إيمان ماهر
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يحفتل العالم الإسلامي بيوم عاشوراء، العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، وترجع أهميته، لاهتمام الرسول (صلى الله عليه وسلم )، كما أوصانا بصيامه، فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما:" أمر رسول الله بصوم عاشوراء يوم العاشر".

وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن.

وقعت عده أحداث تاريخية مهمة في نفس اليوم، ويعدّ يوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول مثل إيران، باكستان، لبنان، البحرين، الهند والعراق والجزائر.

ويعدّ صيام يوم عاشوراء سُنة عند أهل السنة والجماعة، وصيامه يُكفّر ذنوب سنة ماضية.

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