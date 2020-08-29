«المرأة الحديدية» تهدد عرش أردوغان في تركيا

كشفت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار، عن رغبتها في منافسة رجب طيب أردوغان على رئاسة تركيا والترشح في الانتخابات المقبلة.وأوضحت أكشنار، أن تلك الخطوة تحتاج إلى مزيد من الوقت للتباحث حول الأمر مع تحالف الأمة الذي يضم عددا من الأحزاب المعارضة.وتابعت أكشنار، خلال لقاء تلفزيوني على شاشة قناة "خلق تي في" التركية: "بالطبع أحب أن أكون مرشحا مثل أي شخص أخر، لكن ذلك يحتاج المزيد من الوقت، إنها قضية يجب أن أتحدث فيها مع تحالف الأمة، ولكنني لا أقول أنني الرئيس القادم فأنا لا ألعب بمستقبل تركيا"، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".وأشارت أكشنار إلى المواطن التركي ليس لديه مشكلة مع الأجندة المصطنعة، متابعة: "أثناء زياراتي للتجار، لم يسألني أحد عن أزمة تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن بشأن الإطاحة بأردوغان، وفي الحقيقة كل ما قيل لي هو لديك فهم مختلف للمعارضة".وميرال أكشنار هي سياسة تركية، شغلت منصب وزير الداخلية ونائب رئيس البرلمان، شاركت في تأسيس حزب العدالة والتنمية الذي تركته لاحقًا، وانضمت لحزب الحركة القومية في 2016، وقادت مجموعة معارضة داخل حزب الحركة القومية ضد زعيمه دولت بهتشلي، وأسست حزب الخير وأصبحت زعيمة له، وتلقب في تركيا بـ"المرأة الحديدية".