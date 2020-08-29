بدء امتحاني كيمياء وجغرافيا الدور الثاني لطلاب الثانوية

بدأ طلاب الثانوية العامة، شعبتي العلوم والرياضيات، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء، وطلبة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، منذ قليل.كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.