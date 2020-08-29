وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية
السبت 29/أغسطس/2020 - 10:03 ص
هدير شعراويطباعة
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مجموعة المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.
ومن ضمن المشروعات التى سيفتتحها الرئيس، مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.
ومن ضمن المشروعات التى سيفتتحها الرئيس، مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.