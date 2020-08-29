وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مجموعة المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.ومن ضمن المشروعات التى سيفتتحها الرئيس، مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.