تارا عماد تتعاقد على مسلسل «تحقيق»

انضمت الفنانة الشابة تارا عماد بشكل رسمي إلى أسرة مسلسل "تحقيق"، والذي انطلق تصويره مؤخرًا، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it" مطلع العام الجديد 2021.ويعتمد المسلسل على البطولة الشبابية، حيث يضم بين أبطاله كلًّا من أحمد مالك ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وهو دراماتورج عبير سليمان، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل تدور أحداثه في 13 حلقة.يذكر أن تارا عماد تشارك في مسرحية "علاء الدين" التي تُعرض على خشبة مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر، من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، تأليف ورشة عمل وهم حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو.