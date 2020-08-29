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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ذكرى الثورة الثالثة» و«رشوة مسؤول سابق بالبحيرة» في أبرز محاكمات اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:17 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، محاكمات هامة من أبرزها إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، ومحاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة.

- استكمال محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق وآخرين، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على 6 أشخاص وهم"م.ح. ع" 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق، و"م. ح" 37 سنة، عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، و"ن. م. ر" 37 سنة مقاول، ومقيم المنتزه بالإسكندرية، و"خ. م. خ" 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، و"م، ت، م 37 سنة، مقيم سفاجا البحر الأحمر، و" ح. ش. أ" 46 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر، لاتهامهم بتقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 وحتى شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

- إعادة محاكمة متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

كما تستكمل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 29 أغسطس لتعذر حضور متهم، كما قررت المحكمة تغريم المتسبب في عدم حضور أحد المتهمين مبلغ 1000 جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وأخرين -سبق الحكم عليهم عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

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