أشرف زكي ضيف شرف الحلقة الأخيرة من «قوت القلوب»

انتهى الفنان أشرف زكي من تصوير مشاهده في مسلسل "قوت القلوب"، حيث يظهر كضيف شرف في أحداث الحلقة الأخيرة من العمل، وانتهى من تصوير مشاهده أمس الجمعة في ديكور محكمة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويجسد أشرف زكي دور القاضي الذي يحكم على قوت القلوب في ختام أحداث العمل."قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، وتأليف محمد الحناوي وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرض النصف الثاني من المسلسل بدءًا من يوم السبت القادم 5 سبتمبر بشكل حصري على قناة الحياة.