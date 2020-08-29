‎اشتباكات أثناء جنازة محامية تركية توفيت بعد إضرابها عن الطعام (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من اشتباكات بين قوات الشرطة التركية وعدد من المحتجين خلال جنازة المحامية إبرو تيمتك المضربة عن الطعام اعتراضًا على وضع الحكومة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.وأظهر الفيديو شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.وكانت قد أعلنت شركة "قانون الشعب" التركية للمحاماة، إن المحامية إبرو تيمتك المضربة عن الطعام منذ 238 يومًا بعد إدانتها بالانتماء لمنظمة إرهابية، توفيت اليوم الخميس بمستشفى في أسطنبول.وأفادت منظمات دولية لحقوق المحامين بأن تيمتك المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عامًا، وزميلها أيتاج أونسال، أعلنا الإضراب عن الطعام في أبريل لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا.