التصريح بدفن 3 جثث غرقوا بشاطئ النخيل والسلام بالإسكندرية

قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، التصريح بدفن 3 جثث غرقوا في مياه البحر بشاطئ السلام بمنطقة أبو يوسف والنخيل في العجمي غرب المدينة، عقب نزولهما لمياه البحر رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي مجدي احمد سيد، 21 سنة، من محافظة القليوبية، بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ.على الفور انتقلت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، ونقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.كما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعى نادر على زكريا، 21 سنة، من محافظة القاهرة، بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ، كما تم استخراج جثة محمود احمد ادم يبلغ من العمر 17 سنه، غرق بمياه البحر.وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.