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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الاثنين.. فاروق الباز يحاضر عن «أبولو» بمكتبة الإسكندرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:30 ص
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
هبه عويضه
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يقدم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الانترنت بعنوان "كيف نجح برنامج أبولو التابع لناسا في الستينيات"، يلقيها الدكتور فاروق الباز مدير متقاعد لمركز الاستشعار عن بُعد، بجامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية لعلماء مصر والعالم المصري الأمريكي بوكالة ناسا سابقًا، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الاثنين القادم 31 أغسطس.

يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مكتبة الإسكندرية لطرح ومناقشة التقنيات والتطورات في مختلف المجالات.

تتناول المحاضرة نبذة عن رحلات ابولو الناجحة التي أرسلت الى القمر في فترة الستينيات من القرن العشرين الميلادي.

يذكر أن طبيعة الرحلات الفضائية لاكتشاف القمر والفضاء قد تغيرت بعد رحلة 11Appollo، وذلك عن طريق اعتماد استخدام الآلات الفضائية الآلية، والتي تم جمع الكثير من البيانات الجديدة حول القمر وكواكب النظام الشمسي من خلالها.

تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الافتراضي السنوي لقسم التواصل الدولي بإدارة مؤسسات المعلومات بقطاع المكتبات، والذي يتبنى هذا العام موضوع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات.

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