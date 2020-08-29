في ختام احتفالاته.. مطران شبرا الخيمة يترأس صلاة القداس الإلهي

يختتم دير مارجرجس بميت دمسيس؛ اليوم؛ احتفالات والتى استمرت على مدار أسبوع كامل.وترأس الأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، منذ قليل، صلاة قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس بميت دمسيس.وخلال الاحتفالات قامت الكنيسة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي أعلنت عنها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وكان دير مارجرجس بميت دمسيس، أعلن بدء استقباله للزائرين، بدءًا من السبت الماضي 22 أغسطس الجاري، وحتى غدًا السبت، من السادسة صباحَا وحتى العاشرة صباحًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.