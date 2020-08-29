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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في ختام احتفالاته.. مطران شبرا الخيمة يترأس صلاة القداس الإلهي

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:27 ص
الأنبا داود أسقف
الأنبا داود أسقف المنصورة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يختتم دير مارجرجس بميت دمسيس؛ اليوم؛ احتفالات والتى استمرت على مدار أسبوع كامل.

وترأس الأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، منذ قليل، صلاة قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس بميت دمسيس.

وخلال الاحتفالات قامت الكنيسة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي أعلنت عنها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان دير مارجرجس بميت دمسيس، أعلن بدء استقباله للزائرين، بدءًا من السبت الماضي 22 أغسطس الجاري، وحتى غدًا السبت، من السادسة صباحَا وحتى العاشرة صباحًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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