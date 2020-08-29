«لورا» يقتل 14 شخصا جنوب أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت مصرع 14 شخصا جراء الإعصار "لورا" الذي ضرب مناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة.وقال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل أدواردز، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية: "من الواضح أننا لم نتعرض، ولم نواجه الدمار الكارثي المطلق الذي اعتقدنا أنه سيحدث استنادا إلى التوقعات الجوية الصادرة".وأكد مصرع 10 أشخاص على الأقل في ولايته، قضى نصفهم تسمما بأول أكسيد الكربون المنبعث من مولدات كهرباء استخدمت داخل المنازل بعدما ضرب الإعصار اليابسة أول أمس الخميس.وكان الإعصار "لورا" قد وصل إلى سواحل لويزيانا الأمريكية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة تصاحبه رياح بقوة 240 كلم في الساعة وفقا للمركز الوطني للأعاصير.وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه بعد 15 عاما على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة.